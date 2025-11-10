KURUMI Harga Hari Ini

Harga langsung KURUMI (KU-CHAN) hari ini ialah --, dengan 15.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KU-CHAN kepada USD penukaran adalah -- setiap KU-CHAN.

KURUMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,175.91, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M KU-CHAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KU-CHAN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00525142, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KU-CHAN dipindahkan -0.59% dalam sejam terakhir dan -61.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KURUMI (KU-CHAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa KURUMI ialah $ 16.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KU-CHAN ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.18K.