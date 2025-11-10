Kuusou Harga Hari Ini

Harga langsung Kuusou (KUUSOU) hari ini ialah --, dengan 18.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KUUSOU kepada USD penukaran adalah -- setiap KUUSOU.

Kuusou kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 54,412, dengan bekalan edaran sebanyak 966.67M KUUSOU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KUUSOU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00257659, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KUUSOU dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -44.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kuusou (KUUSOU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.41K$ 54.41K $ 54.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Bekalan Peredaran 966.67M 966.67M 966.67M Jumlah Bekalan 973,752,480.168948 973,752,480.168948 973,752,480.168948

Had Pasaran semasa Kuusou ialah $ 54.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUUSOU ialah 966.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 973752480.168948. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.81K.