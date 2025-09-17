KWAK (KWAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.72% Perubahan Harga (1D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +1.89% Perubahan Harga (7D) +1.89%

KWAK (KWAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KWAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KWAK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KWAK telah berubah sebanyak -2.72% sejak sejam yang lalu, +1.72% dalam 24 jam dan +1.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KWAK (KWAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.32K$ 71.32K $ 71.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.32K$ 71.32K $ 71.32K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KWAK ialah $ 71.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KWAK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.32K.