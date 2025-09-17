kwantxbt (KWANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.02692442 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.10% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -1.55%

kwantxbt (KWANT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KWANT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KWANT sepanjang masa ialah $ 0.02692442, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KWANT telah berubah sebanyak +1.10% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

kwantxbt (KWANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.15K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.45K Bekalan Peredaran 930.19M Jumlah Bekalan 994,678,965.261034

Had Pasaran semasa kwantxbt ialah $ 62.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KWANT ialah 930.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994678965.261034. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.45K.