KWEEN (KWEEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00380125 $ 0.00380125 $ 0.00380125 24J Rendah $ 0.0041507 $ 0.0041507 $ 0.0041507 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00380125$ 0.00380125 $ 0.00380125 24J Tinggi $ 0.0041507$ 0.0041507 $ 0.0041507 Sepanjang Masa $ 0.064647$ 0.064647 $ 0.064647 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) +5.94% Perubahan Harga (7D) +13.20% Perubahan Harga (7D) +13.20%

KWEEN (KWEEN) harga masa nyata ialah $0.00408277. Sepanjang 24 jam yang lalu, KWEEN didagangkan antara $ 0.00380125 rendah dan $ 0.0041507 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KWEEN sepanjang masa ialah $ 0.064647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KWEEN telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, +5.94% dalam 24 jam dan +13.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KWEEN (KWEEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KWEEN ialah $ 4.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KWEEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.08M.