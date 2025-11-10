Kwenta Harga Hari Ini

Harga langsung Kwenta (KWENTA) hari ini ialah $ 15.05, dengan 0.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KWENTA kepada USD penukaran adalah $ 15.05 setiap KWENTA.

Kwenta kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,015,338, dengan bekalan edaran sebanyak 532.38K KWENTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KWENTA didagangkan antara $ 14.51 (rendah) dan $ 15.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 790.99, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 6.88.

Dalam prestasi jangka pendek, KWENTA dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -8.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kwenta (KWENTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M Bekalan Peredaran 532.38K 532.38K 532.38K Jumlah Bekalan 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Had Pasaran semasa Kwenta ialah $ 8.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KWENTA ialah 532.38K, dengan jumlah bekalan sebanyak 797713.826637721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.01M.