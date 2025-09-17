Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.368711 $ 0.368711 $ 0.368711 24J Rendah $ 0.379127 $ 0.379127 $ 0.379127 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.368711$ 0.368711 $ 0.368711 24J Tinggi $ 0.379127$ 0.379127 $ 0.379127 Sepanjang Masa $ 5.8$ 5.8 $ 5.8 Harga Terendah $ 0.116184$ 0.116184 $ 0.116184 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +1.93% Perubahan Harga (7D) +1.63% Perubahan Harga (7D) +1.63%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) harga masa nyata ialah $0.378208. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNCL didagangkan antara $ 0.368711 rendah dan $ 0.379127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNCL sepanjang masa ialah $ 5.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.116184.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNCL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.93% dalam 24 jam dan +1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Bekalan Peredaran 11.41M 11.41M 11.41M Jumlah Bekalan 11,835,991.21191892 11,835,991.21191892 11,835,991.21191892

Had Pasaran semasa Kyber Network Crystal Legacy ialah $ 4.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNCL ialah 11.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11835991.21191892. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.48M.