Kyber Network Crystal Legacy Logo

Kyber Network Crystal Legacy Harga (KNCL)

Tidak tersenarai

1 KNCL ke USD Harga Langsung:

$0.378208
$0.378208$0.378208
+1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:49:10 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.368711
$ 0.368711$ 0.368711
24J Rendah
$ 0.379127
$ 0.379127$ 0.379127
24J Tinggi

$ 0.368711
$ 0.368711$ 0.368711

$ 0.379127
$ 0.379127$ 0.379127

$ 5.8
$ 5.8$ 5.8

$ 0.116184
$ 0.116184$ 0.116184

+0.06%

+1.93%

+1.63%

+1.63%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) harga masa nyata ialah $0.378208. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNCL didagangkan antara $ 0.368711 rendah dan $ 0.379127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNCL sepanjang masa ialah $ 5.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.116184.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNCL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.93% dalam 24 jam dan +1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Maklumat Pasaran

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

--
----

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

11.41M
11.41M 11.41M

11,835,991.21191892
11,835,991.21191892 11,835,991.21191892

Had Pasaran semasa Kyber Network Crystal Legacy ialah $ 4.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNCL ialah 11.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11835991.21191892. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.48M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kyber Network Crystal Legacy kepada USD adalah $ +0.00717008.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kyber Network Crystal Legacy kepada USD adalah $ -0.0287169174.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kyber Network Crystal Legacy kepada USD adalah $ -0.0495680161.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kyber Network Crystal Legacy kepada USD adalah $ +0.0587939127691295.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00717008+1.93%
30 Hari$ -0.0287169174-7.59%
60 Hari$ -0.0495680161-13.10%
90 Hari$ +0.0587939127691295+18.41%

Apakah itu Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Kyber Network Crystal Legacy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kyber Network Crystal Legacy.

Semak Kyber Network Crystal Legacy ramalan harga sekarang!

KNCL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Memahami tokenomik Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNCL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Berapakah nilai Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hari ini?
Harga langsung KNCL dalam USD ialah 0.378208 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KNCL ke USD?
Harga semasa KNCL ke USD ialah $ 0.378208. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kyber Network Crystal Legacy?
Had pasaran untuk KNCL ialah $ 4.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KNCL?
Bekalan edaran KNCL ialah 11.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNCL?
KNCL mencapai harga ATH sebanyak 5.8 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNCL?
KNCL melihat harga ATL sebanyak 0.116184 USD.
Berapakah jumlah dagangan KNCL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNCLialah -- USD.
Adakah KNCL akan naik lebih tinggi tahun ini?
KNCL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNCLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.