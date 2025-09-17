Kylacoin (KCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 24J Rendah $ 9.94 $ 9.94 $ 9.94 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.42$ 6.42 $ 6.42 24J Tinggi $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 Sepanjang Masa $ 584.81$ 584.81 $ 584.81 Harga Terendah $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Perubahan Harga (1J) +35.57% Perubahan Harga (1D) +47.84% Perubahan Harga (7D) +80.46% Perubahan Harga (7D) +80.46%

Kylacoin (KCN) harga masa nyata ialah $9.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, KCN didagangkan antara $ 6.42 rendah dan $ 9.94 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KCN sepanjang masa ialah $ 584.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KCN telah berubah sebanyak +35.57% sejak sejam yang lalu, +47.84% dalam 24 jam dan +80.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kylacoin (KCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.34K$ 199.34K $ 199.34K Bekalan Peredaran 7.48K 7.48K 7.48K Jumlah Bekalan 21,000.0 21,000.0 21,000.0

Had Pasaran semasa Kylacoin ialah $ 71.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KCN ialah 7.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.34K.