Tokenomik Kylacoin (KCN)
Kylacoin (KCN) Maklumat
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability.
What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO.
History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk.
What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
Kylacoin (KCN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kylacoin (KCN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Kylacoin (KCN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kylacoin (KCN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KCN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KCN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KCN, terokai KCN harga langsung token!
KCN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KCN? Halaman ramalan harga KCN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.