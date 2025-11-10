Kylie Harga Hari Ini

Harga langsung Kylie (KYLIE) hari ini ialah $ 0.00062377, dengan 3.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KYLIE kepada USD penukaran adalah $ 0.00062377 setiap KYLIE.

Kylie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 623,774, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KYLIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KYLIE didagangkan antara $ 0.00044761 (rendah) dan $ 0.00079917 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00134643, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000543.

Dalam prestasi jangka pendek, KYLIE dipindahkan -3.71% dalam sejam terakhir dan +116.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kylie (KYLIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 623.77K$ 623.77K $ 623.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 623.77K$ 623.77K $ 623.77K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kylie ialah $ 623.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KYLIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 623.77K.