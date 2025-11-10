Tokenomik Kylo The Doge (KYLO)

Tokenomik Kylo The Doge (KYLO)

Lihat cerapan utama tentang Kylo The Doge (KYLO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:43:12 (UTC+8)
Kylo The Doge (KYLO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kylo The Doge (KYLO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.04K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Kylo The Doge (KYLO) Maklumat

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

Laman Web Rasmi:
https://www.kylothedoge.dog

Tokenomik Kylo The Doge (KYLO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kylo The Doge (KYLO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KYLO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KYLO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KYLO, terokai KYLO harga langsung token!

KYLO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KYLO? Halaman ramalan harga KYLO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

