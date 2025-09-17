Kyros Restaked SOL (KYSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 285.0 $ 285.0 $ 285.0 24J Rendah $ 295.8 $ 295.8 $ 295.8 24J Tinggi 24J Rendah $ 285.0$ 285.0 $ 285.0 24J Tinggi $ 295.8$ 295.8 $ 295.8 Sepanjang Masa $ 344.77$ 344.77 $ 344.77 Harga Terendah $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.89% Perubahan Harga (7D) +10.13% Perubahan Harga (7D) +10.13%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) harga masa nyata ialah $290.69. Sepanjang 24 jam yang lalu, KYSOL didagangkan antara $ 285.0 rendah dan $ 295.8 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KYSOL sepanjang masa ialah $ 344.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 25.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, KYSOL telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan +10.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.94M$ 43.94M $ 43.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.94M$ 43.94M $ 43.94M Bekalan Peredaran 151.31K 151.31K 151.31K Jumlah Bekalan 151,311.289543559 151,311.289543559 151,311.289543559

Had Pasaran semasa Kyros Restaked SOL ialah $ 43.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KYSOL ialah 151.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 151311.289543559. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.94M.