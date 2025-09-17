Apakah itu LABEL AI (LBL)

LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LABEL AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LABEL AI (LBL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LABEL AI (LBL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LABEL AI.

Semak LABEL AI ramalan harga sekarang!

LBL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik LABEL AI (LBL)

Memahami tokenomik LABEL AI (LBL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LABEL AI (LBL) Berapakah nilai LABEL AI (LBL) hari ini? Harga langsung LBL dalam USD ialah 0.00121325 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LBL ke USD? $ 0.00121325 . Lihat Harga semasa LBL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LABEL AI? Had pasaran untuk LBL ialah $ 3.30M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LBL? Bekalan edaran LBL ialah 2.71B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBL? LBL mencapai harga ATH sebanyak 0.04601612 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBL? LBL melihat harga ATL sebanyak 0.00107922 USD . Berapakah jumlah dagangan LBL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBLialah -- USD . Adakah LBL akan naik lebih tinggi tahun ini? LBL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LABEL AI (LBL) Kemas Kini Industri Penting