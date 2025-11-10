LAD Harga Hari Ini

Harga langsung LAD (LAD) hari ini ialah --, dengan 3.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAD kepada USD penukaran adalah -- setiap LAD.

LAD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,177.65, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LAD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LAD dipindahkan -6.91% dalam sejam terakhir dan -20.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LAD (LAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LAD ialah $ 17.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.18K.