Laine Staked SOL (LAINESOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1,044.04$ 1,044.04 $ 1,044.04 Harga Terendah $ 8.18$ 8.18 $ 8.18 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.74% Perubahan Harga (7D) -2.74%

Laine Staked SOL (LAINESOL) harga masa nyata ialah $243.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAINESOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAINESOL sepanjang masa ialah $ 1,044.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.18.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAINESOL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.69M$ 31.69M $ 31.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.69M$ 31.69M $ 31.69M Bekalan Peredaran 130.36K 130.36K 130.36K Jumlah Bekalan 130,355.58 130,355.58 130,355.58

Had Pasaran semasa Laine Staked SOL ialah $ 31.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAINESOL ialah 130.36K, dengan jumlah bekalan sebanyak 130355.58. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.69M.