Lair Harga Hari Ini

Harga langsung Lair (LAIR) hari ini ialah $ 0.0022101, dengan 0.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAIR kepada USD penukaran adalah $ 0.0022101 setiap LAIR.

Lair kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,245,409, dengan bekalan edaran sebanyak 563.52M LAIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAIR didagangkan antara $ 0.00217979 (rendah) dan $ 0.00222172 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04308942, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147727.

Dalam prestasi jangka pendek, LAIR dipindahkan +0.17% dalam sejam terakhir dan -2.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lair (LAIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Bekalan Peredaran 563.52M 563.52M 563.52M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lair ialah $ 1.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAIR ialah 563.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21M.