LakeViewMeta (LVM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00124219$ 0.00124219 $ 0.00124219 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -5.88% Perubahan Harga (7D) -3.70% Perubahan Harga (7D) -3.70%

LakeViewMeta (LVM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVM sepanjang masa ialah $ 0.00124219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVM telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -5.88% dalam 24 jam dan -3.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LakeViewMeta (LVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.05K$ 100.05K $ 100.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.05K$ 100.05K $ 100.05K Bekalan Peredaran 917.88M 917.88M 917.88M Jumlah Bekalan 917,882,657.89707 917,882,657.89707 917,882,657.89707

Had Pasaran semasa LakeViewMeta ialah $ 100.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LVM ialah 917.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 917882657.89707. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.05K.