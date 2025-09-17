Lama (LAMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0000198$ 0.0000198 $ 0.0000198 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) +14.75% Perubahan Harga (7D) +14.75%

Lama (LAMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAMA sepanjang masa ialah $ 0.0000198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAMA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan +14.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lama (LAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Bekalan Peredaran 99.18B 99.18B 99.18B Jumlah Bekalan 99,182,027,689.94757 99,182,027,689.94757 99,182,027,689.94757

Had Pasaran semasa Lama ialah $ 32.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAMA ialah 99.18B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99182027689.94757. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.41K.