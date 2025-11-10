LAMA Trust Coin V2 Harga Hari Ini

Harga langsung LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) hari ini ialah --, dengan 7.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VLAMA kepada USD penukaran adalah -- setiap VLAMA.

LAMA Trust Coin V2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 111,841, dengan bekalan edaran sebanyak 199.58M VLAMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VLAMA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00509577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VLAMA dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -35.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.84K$ 111.84K $ 111.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.84K$ 111.84K $ 111.84K Bekalan Peredaran 199.58M 199.58M 199.58M Jumlah Bekalan 199,578,459.94600987 199,578,459.94600987 199,578,459.94600987

