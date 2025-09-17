Lamas Finance (LMF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00765248 $ 0.00765248 $ 0.00765248 24J Rendah $ 0.00819931 $ 0.00819931 $ 0.00819931 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00765248$ 0.00765248 $ 0.00765248 24J Tinggi $ 0.00819931$ 0.00819931 $ 0.00819931 Sepanjang Masa $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Harga Terendah $ 0.00603008$ 0.00603008 $ 0.00603008 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -1.94% Perubahan Harga (7D) +23.67% Perubahan Harga (7D) +23.67%

Lamas Finance (LMF) harga masa nyata ialah $0.00793358. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMF didagangkan antara $ 0.00765248 rendah dan $ 0.00819931 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMF sepanjang masa ialah $ 1.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00603008.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMF telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -1.94% dalam 24 jam dan +23.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lamas Finance (LMF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.37K$ 58.37K $ 58.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.37K$ 58.37K $ 58.37K Bekalan Peredaran 7.36M 7.36M 7.36M Jumlah Bekalan 7,356,875.306650002 7,356,875.306650002 7,356,875.306650002

Had Pasaran semasa Lamas Finance ialah $ 58.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMF ialah 7.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7356875.306650002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.37K.