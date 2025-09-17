LANA THE SOL GIRL (LANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00105655$ 0.00105655 $ 0.00105655 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +7.77% Perubahan Harga (7D) +7.77%

LANA THE SOL GIRL (LANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LANA sepanjang masa ialah $ 0.00105655, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LANA telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +7.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LANA THE SOL GIRL (LANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K Bekalan Peredaran 215.97M 215.97M 215.97M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LANA THE SOL GIRL ialah $ 2.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LANA ialah 215.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.92K.