LanaCoin (LANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00304298$ 0.00304298 $ 0.00304298 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -35.19% Perubahan Harga (7D) -15.88% Perubahan Harga (7D) -15.88%

LanaCoin (LANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LANA sepanjang masa ialah $ 0.00304298, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LANA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -35.19% dalam 24 jam dan -15.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LanaCoin (LANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Bekalan Peredaran 3.58B 3.58B 3.58B Jumlah Bekalan 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0

Had Pasaran semasa LanaCoin ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LANA ialah 3.58B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7506000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.86M.