Land Wu (LANDWU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) -15.38% Perubahan Harga (7D) -15.38%

Land Wu (LANDWU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LANDWU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LANDWU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LANDWU telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -15.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Land Wu (LANDWU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 209.36K$ 209.36K $ 209.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 209.36K$ 209.36K $ 209.36K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Land Wu ialah $ 209.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LANDWU ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.36K.