Landlord Ronald ($LANDLORD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02057193$ 0.02057193 $ 0.02057193 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.03% Perubahan Harga (1D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +9.49% Perubahan Harga (7D) +9.49%

Landlord Ronald ($LANDLORD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $LANDLORD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $LANDLORD sepanjang masa ialah $ 0.02057193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $LANDLORD telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan +9.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Landlord Ronald ($LANDLORD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.88K$ 125.88K $ 125.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.88K$ 125.88K $ 125.88K Bekalan Peredaran 824.00M 824.00M 824.00M Jumlah Bekalan 824,000,000.0 824,000,000.0 824,000,000.0

Had Pasaran semasa Landlord Ronald ialah $ 125.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LANDLORD ialah 824.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 824000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.88K.