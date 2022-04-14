Tokenomik Lapupu (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU) Maklumat
The Trending Crypto Project Now on Solana
Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today.
Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement.
As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way.
The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets.
Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
Lapupu (LAPUPU) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lapupu (LAPUPU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Lapupu (LAPUPU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Lapupu (LAPUPU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LAPUPU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LAPUPU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LAPUPU, terokai LAPUPU harga langsung token!
LAPUPU Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LAPUPU? Halaman ramalan harga LAPUPU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.