Larp Detective Agency ($AGENCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02279091$ 0.02279091 $ 0.02279091 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +6.44% Perubahan Harga (7D) +6.44%

Larp Detective Agency ($AGENCY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $AGENCY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $AGENCY sepanjang masa ialah $ 0.02279091, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $AGENCY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.72% dalam 24 jam dan +6.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Larp Detective Agency ($AGENCY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.48K$ 45.48K $ 45.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.48K$ 45.48K $ 45.48K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,920,526.918895 999,920,526.918895 999,920,526.918895

Had Pasaran semasa Larp Detective Agency ialah $ 45.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $AGENCY ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999920526.918895. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.48K.