Tokenomik Larp Detective Agency ($AGENCY)

Lihat cerapan utama tentang Larp Detective Agency ($AGENCY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Larp Detective Agency ($AGENCY) Maklumat

Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework.

The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions.

She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X.

10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.

Laman Web Rasmi:
https://www.larpdetective.agency/

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Larp Detective Agency ($AGENCY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 49.44K
Jumlah Bekalan:
$ 999.92M
Bekalan Edaran:
$ 999.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.44K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02279091
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Larp Detective Agency ($AGENCY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Larp Detective Agency ($AGENCY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $AGENCY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $AGENCY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $AGENCY, terokai $AGENCY harga langsung token!

$AGENCY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $AGENCY? Halaman ramalan harga $AGENCY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
Penafian

