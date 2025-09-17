Last USD (USDXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.977597 $ 0.977597 $ 0.977597 24J Rendah $ 0.993007 $ 0.993007 $ 0.993007 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.977597$ 0.977597 $ 0.977597 24J Tinggi $ 0.993007$ 0.993007 $ 0.993007 Sepanjang Masa $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Harga Terendah $ 0.92128$ 0.92128 $ 0.92128 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.43%

Last USD (USDXL) harga masa nyata ialah $0.994053. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDXL didagangkan antara $ 0.977597 rendah dan $ 0.993007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDXL sepanjang masa ialah $ 1.051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.92128.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDXL telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Last USD (USDXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.15B$ 88.15B $ 88.15B Bekalan Peredaran 3.20M 3.20M 3.20M Jumlah Bekalan 88,002,378,291.79027 88,002,378,291.79027 88,002,378,291.79027

Had Pasaran semasa Last USD ialah $ 3.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDXL ialah 3.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88002378291.79027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.15B.