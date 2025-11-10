Tokenomik latenightonbase (LATENIGHTONBASE)

Tokenomik latenightonbase (LATENIGHTONBASE)

Lihat cerapan utama tentang latenightonbase (LATENIGHTONBASE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:15:29 (UTC+8)
USD

latenightonbase (LATENIGHTONBASE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk latenightonbase (LATENIGHTONBASE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 750.75K
$ 750.75K$ 750.75K
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 750.75K
$ 750.75K$ 750.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00106176
$ 0.00106176$ 0.00106176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00078553
$ 0.00078553$ 0.00078553

latenightonbase (LATENIGHTONBASE) Maklumat

Late Night On Base ($latenightonbase) is a creator-led social token launched on the Zora platform. It powers the Late Night On Base Group — an interactive community where members earn rewards in ETH by participating and staking the token.

By staking the $latenightonbase Creator Coin, members receive:

A share of trading fees generated from all assets in the group, paid in ETH

Direct ETH distributions from the @houseproto treasury

A portion of future content coin fees tied to the group’s ecosystem

The project represents a new model of community-driven value sharing — blending social interaction, creator economics, and Base ecosystem rewards into a single membership token.

Laman Web Rasmi:
https://linktr.ee/latenightonbase

Tokenomik latenightonbase (LATENIGHTONBASE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik latenightonbase (LATENIGHTONBASE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LATENIGHTONBASE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LATENIGHTONBASE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LATENIGHTONBASE, terokai LATENIGHTONBASE harga langsung token!

LATENIGHTONBASE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LATENIGHTONBASE? Halaman ramalan harga LATENIGHTONBASE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi