LATENT ARENA (LATENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) +10.37% Perubahan Harga (7D) +10.37%

LATENT ARENA (LATENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LATENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LATENT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LATENT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +10.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LATENT ARENA (LATENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Bekalan Peredaran 891.40M 891.40M 891.40M Jumlah Bekalan 999,193,222.244666 999,193,222.244666 999,193,222.244666

Had Pasaran semasa LATENT ARENA ialah $ 10.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LATENT ialah 891.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999193222.244666. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.57K.