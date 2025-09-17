Lattice (LTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.058568 24J Tinggi $ 0.069806 Sepanjang Masa $ 2.79 Harga Terendah $ 0.02055208 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +12.04% Perubahan Harga (7D) +13.95%

Lattice (LTX) harga masa nyata ialah $0.068647. Sepanjang 24 jam yang lalu, LTX didagangkan antara $ 0.058568 rendah dan $ 0.069806 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LTX sepanjang masa ialah $ 2.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02055208.

Dari segi prestasi jangka pendek, LTX telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +12.04% dalam 24 jam dan +13.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lattice (LTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.20M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.86M Bekalan Peredaran 32.09M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lattice ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LTX ialah 32.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.