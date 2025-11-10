Launch On Pump Harga Hari Ini

Harga langsung Launch On Pump (LAUNCH) hari ini ialah $ 0.00007803, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAUNCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00007803 setiap LAUNCH.

Launch On Pump kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 78,025, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M LAUNCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAUNCH didagangkan antara $ 0.00007432 (rendah) dan $ 0.00007853 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007432.

Dalam prestasi jangka pendek, LAUNCH dipindahkan +2.32% dalam sejam terakhir dan -30.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Launch On Pump (LAUNCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.03K$ 78.03K $ 78.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.03K$ 78.03K $ 78.03K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Had Pasaran semasa Launch On Pump ialah $ 78.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAUNCH ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999889454.83. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.03K.