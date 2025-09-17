launchbot (ROCKETAI) Maklumat Harga (USD)

Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +3.82%

launchbot (ROCKETAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROCKETAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROCKETAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROCKETAI telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

launchbot (ROCKETAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.92K Bekalan Peredaran 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa launchbot ialah $ 59.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROCKETAI ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.92K.