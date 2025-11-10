Laura AI Harga Hari Ini

Harga langsung Laura AI (LAURA) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAURA kepada USD penukaran adalah -- setiap LAURA.

Laura AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,933.14, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LAURA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAURA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02523582, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LAURA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Laura AI (LAURA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Laura AI ialah $ 5.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAURA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.93K.