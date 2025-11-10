Tokenomik Laura AI (LAURA)
Laura AI (LAURA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Laura AI (LAURA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Laura AI (LAURA) Maklumat
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
- HCA Data Processing
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
- Find All Paths
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
- Laura Pathfinder: Assemble
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
Tokenomik Laura AI (LAURA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Laura AI (LAURA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LAURA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LAURA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LAURA, terokai LAURA harga langsung token!
