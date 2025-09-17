Law Blocks (LBT) Maklumat Harga (USD)

Law Blocks (LBT) harga masa nyata ialah $0.130844. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBT didagangkan antara $ 0.130707 rendah dan $ 0.130924 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBT sepanjang masa ialah $ 0.291525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01953918.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Law Blocks (LBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.81M Bekalan Peredaran 245.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Law Blocks ialah $ 32.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBT ialah 245.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.81M.