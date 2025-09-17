Lagi Mengenai LBT

Law Blocks Harga (LBT)

Tidak tersenarai

1 LBT ke USD Harga Langsung:

$0.130812
$0.130812$0.130812
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Law Blocks (LBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:49:43 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.130707
$ 0.130707$ 0.130707
24J Rendah
$ 0.130924
$ 0.130924$ 0.130924
24J Tinggi

$ 0.130707
$ 0.130707$ 0.130707

$ 0.130924
$ 0.130924$ 0.130924

$ 0.291525
$ 0.291525$ 0.291525

$ 0.01953918
$ 0.01953918$ 0.01953918

+0.03%

-0.00%

-0.21%

-0.21%

Law Blocks (LBT) harga masa nyata ialah $0.130844. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBT didagangkan antara $ 0.130707 rendah dan $ 0.130924 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBT sepanjang masa ialah $ 0.291525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01953918.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Law Blocks (LBT) Maklumat Pasaran

$ 32.05M
$ 32.05M$ 32.05M

--
----

$ 130.81M
$ 130.81M$ 130.81M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Law Blocks ialah $ 32.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBT ialah 245.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.81M.

Law Blocks (LBT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Law Blocks kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Law Blocks kepada USD adalah $ -0.0015190988.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Law Blocks kepada USD adalah $ -0.0014299940.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Law Blocks kepada USD adalah $ +0.00147819816343657.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Hari$ -0.0015190988-1.16%
60 Hari$ -0.0014299940-1.09%
90 Hari$ +0.00147819816343657+1.14%

Apakah itu Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Law Blocks (LBT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Law Blocks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Law Blocks (LBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Law Blocks (LBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Law Blocks.

Semak Law Blocks ramalan harga sekarang!

LBT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Law Blocks (LBT)

Memahami tokenomik Law Blocks (LBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Law Blocks (LBT)

Berapakah nilai Law Blocks (LBT) hari ini?
Harga langsung LBT dalam USD ialah 0.130844 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LBT ke USD?
Harga semasa LBT ke USD ialah $ 0.130844. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Law Blocks?
Had pasaran untuk LBT ialah $ 32.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LBT?
Bekalan edaran LBT ialah 245.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBT?
LBT mencapai harga ATH sebanyak 0.291525 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBT?
LBT melihat harga ATL sebanyak 0.01953918 USD.
Berapakah jumlah dagangan LBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBTialah -- USD.
Adakah LBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
LBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:49:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.