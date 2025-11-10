Law Service Token Harga Hari Ini

Harga langsung Law Service Token (LST) hari ini ialah $ 0.000125, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LST kepada USD penukaran adalah $ 0.000125 setiap LST.

Law Service Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,001, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M LST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.154729, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010097.

Dalam prestasi jangka pendek, LST dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Law Service Token (LST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.00K$ 125.00K $ 125.00K Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Law Service Token ialah $ 25.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LST ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.00K.