LAWN (LAWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00275051$ 0.00275051 $ 0.00275051 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.23% Perubahan Harga (7D) +13.23%

LAWN (LAWN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAWN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAWN sepanjang masa ialah $ 0.00275051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAWN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LAWN (LAWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,913.51 999,999,913.51 999,999,913.51

Had Pasaran semasa LAWN ialah $ 12.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAWN ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999913.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.86K.