Lazer Eyez Harga Hari Ini

Harga langsung Lazer Eyez (LZR) hari ini ialah --, dengan 3.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LZR kepada USD penukaran adalah -- setiap LZR.

Lazer Eyez kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,085.12, dengan bekalan edaran sebanyak 999.40M LZR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LZR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00284929, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LZR dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -11.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lazer Eyez (LZR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Bekalan Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Jumlah Bekalan 999,398,549.142337 999,398,549.142337 999,398,549.142337

