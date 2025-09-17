LC SHIB (LC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00270944 24J Tinggi $ 0.00295739 Sepanjang Masa $ 0.00898244 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +4.12% Perubahan Harga (7D) -1.41%

LC SHIB (LC) harga masa nyata ialah $0.00288944. Sepanjang 24 jam yang lalu, LC didagangkan antara $ 0.00270944 rendah dan $ 0.00295739 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LC sepanjang masa ialah $ 0.00898244, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LC telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +4.12% dalam 24 jam dan -1.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LC SHIB (LC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.71M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.89M Bekalan Peredaran 938.09M Jumlah Bekalan 999,869,484.806836

Had Pasaran semasa LC SHIB ialah $ 2.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LC ialah 938.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999869484.806836. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.