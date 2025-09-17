LCP (LCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00936361$ 0.00936361 $ 0.00936361 Harga Terendah $ 0.001514$ 0.001514 $ 0.001514 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.03% Perubahan Harga (7D) +4.03%

LCP (LCP) harga masa nyata ialah $0.00213146. Sepanjang 24 jam yang lalu, LCP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LCP sepanjang masa ialah $ 0.00936361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001514.

Dari segi prestasi jangka pendek, LCP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LCP (LCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.34K$ 38.34K $ 38.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.34K$ 38.34K $ 38.34K Bekalan Peredaran 17.99M 17.99M 17.99M Jumlah Bekalan 17,988,441.32048951 17,988,441.32048951 17,988,441.32048951

Had Pasaran semasa LCP ialah $ 38.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LCP ialah 17.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17988441.32048951. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.34K.