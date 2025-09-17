Apakah itu LCX (LCX)

LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LCX (LCX) Berapakah nilai LCX (LCX) hari ini? Harga langsung LCX dalam USD ialah 0.140811 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LCX ke USD? $ 0.140811 . Lihat Harga semasa LCX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LCX? Had pasaran untuk LCX ialah $ 132.57M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LCX? Bekalan edaran LCX ialah 940.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LCX? LCX mencapai harga ATH sebanyak 0.563966 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LCX? LCX melihat harga ATL sebanyak 0.00007085 USD . Berapakah jumlah dagangan LCX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LCXialah -- USD . Adakah LCX akan naik lebih tinggi tahun ini? LCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

