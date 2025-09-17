Le Bleu Elefant (BLEU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00343978 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) -4.69%

Le Bleu Elefant (BLEU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLEU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLEU sepanjang masa ialah $ 0.00343978, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLEU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Le Bleu Elefant (BLEU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.10K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.10K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Le Bleu Elefant ialah $ 58.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLEU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.10K.