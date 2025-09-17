LEA AI (LEA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0028517 $ 0.0028517 $ 0.0028517 24J Rendah $ 0.00325784 $ 0.00325784 $ 0.00325784 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0028517$ 0.0028517 $ 0.0028517 24J Tinggi $ 0.00325784$ 0.00325784 $ 0.00325784 Sepanjang Masa $ 0.02507131$ 0.02507131 $ 0.02507131 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.45% Perubahan Harga (7D) +52.76% Perubahan Harga (7D) +52.76%

LEA AI (LEA) harga masa nyata ialah $0.00291477. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEA didagangkan antara $ 0.0028517 rendah dan $ 0.00325784 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEA sepanjang masa ialah $ 0.02507131, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.45% dalam 24 jam dan +52.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LEA AI (LEA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LEA AI ialah $ 2.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.