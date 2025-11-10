Lead Wrapped Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) hari ini ialah $ 104,028, dengan 2.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LEADBTC kepada USD penukaran adalah $ 104,028 setiap LEADBTC.

Lead Wrapped Bitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,309,876, dengan bekalan edaran sebanyak 31.82 LEADBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LEADBTC didagangkan antara $ 101,369 (rendah) dan $ 104,381 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 126,455, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 98,701.

Dalam prestasi jangka pendek, LEADBTC dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -5.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Bekalan Peredaran 31.82 31.82 31.82 Jumlah Bekalan 31.81723789 31.81723789 31.81723789

Had Pasaran semasa Lead Wrapped Bitcoin ialah $ 3.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEADBTC ialah 31.82, dengan jumlah bekalan sebanyak 31.81723789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.31M.