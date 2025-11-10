League of Kingdoms Harga Hari Ini

Harga langsung League of Kingdoms (LOKA) hari ini ialah $ 0.09793, dengan 3.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOKA kepada USD penukaran adalah $ 0.09793 setiap LOKA.

League of Kingdoms kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,293,369, dengan bekalan edaran sebanyak 43.84M LOKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOKA didagangkan antara $ 0.089533 (rendah) dan $ 0.112778 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.37, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04425999.

Dalam prestasi jangka pendek, LOKA dipindahkan +1.12% dalam sejam terakhir dan +0.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

League of Kingdoms (LOKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.96M$ 48.96M $ 48.96M Bekalan Peredaran 43.84M 43.84M 43.84M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa League of Kingdoms ialah $ 4.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOKA ialah 43.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.96M.