Tokenomik League of Kingdoms (LOKA)

Lihat cerapan utama tentang League of Kingdoms (LOKA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:00:55 (UTC+8)
USD

League of Kingdoms (LOKA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk League of Kingdoms (LOKA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.46M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 43.84M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.37
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04425999
Harga Semasa:
$ 0.101705
League of Kingdoms (LOKA) Maklumat

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

Laman Web Rasmi:
https://www.leagueofkingdoms.com/

Tokenomik League of Kingdoms (LOKA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik League of Kingdoms (LOKA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LOKA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LOKA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LOKA, terokai LOKA harga langsung token!

LOKA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LOKA? Halaman ramalan harga LOKA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

