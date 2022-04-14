Tokenomik Ledger AI (LEDGER)

Lihat cerapan utama tentang Ledger AI (LEDGER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ledger AI (LEDGER) Maklumat

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Laman Web Rasmi:
https://ledgerai.co/

Ledger AI (LEDGER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ledger AI (LEDGER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.87M
Jumlah Bekalan:
$ 3.14B
Bekalan Edaran:
$ 2.15B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00747007
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00458698
Tokenomik Ledger AI (LEDGER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ledger AI (LEDGER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LEDGER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LEDGER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LEDGER, terokai LEDGER harga langsung token!

LEDGER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LEDGER? Halaman ramalan harga LEDGER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.