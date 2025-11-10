Ledgity Token Harga Hari Ini

Harga langsung Ledgity Token (LDY) hari ini ialah $ 0.00893469, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LDY kepada USD penukaran adalah $ 0.00893469 setiap LDY.

Ledgity Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 329,734, dengan bekalan edaran sebanyak 36.90M LDY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LDY didagangkan antara $ 0.00886665 (rendah) dan $ 0.00896796 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.110451, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00392962.

Dalam prestasi jangka pendek, LDY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ledgity Token (LDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 329.73K$ 329.73K $ 329.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 670.10K$ 670.10K $ 670.10K Bekalan Peredaran 36.90M 36.90M 36.90M Jumlah Bekalan 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

