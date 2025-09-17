Legacy BOLD (BOLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Harga Terendah $ 0.756197$ 0.756197 $ 0.756197 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +0.14%

Legacy BOLD (BOLD) harga masa nyata ialah $0.998746. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLD sepanjang masa ialah $ 1.052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.756197.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Legacy BOLD (BOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 749.06K$ 749.06K $ 749.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 749.06K$ 749.06K $ 749.06K Bekalan Peredaran 750.00K 750.00K 750.00K Jumlah Bekalan 750,001.7701261999 750,001.7701261999 750,001.7701261999

Had Pasaran semasa Legacy BOLD ialah $ 749.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLD ialah 750.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 750001.7701261999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 749.06K.